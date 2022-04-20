İmamoğlu’nda okullardaki oyun alanları rengarenk

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bazı okulların bahçelerindeki oyun alanları rengarenk boyandı.

İlçe merkezinde eğitim öğretim faaliyetine devam eden okulların okul bahçelerine oyun alanları çizimi projesi Ekim ayında Kaymakam Mehmet Aksu’nun girişimleri ile başladı. Şu ana kadar 5 ilkokulun bahçe zemini ilçe belediyesinin sunduğu katkı ile, İmamoğlu Kaymakamlığı Proje Ofisinde görevli öğretmenlerce hem geleneksel oyunların yaşatılması amacı ile hem de öğrencilerin bilişsel, duyuşsal becerilerini destekleyecek oyunlar ile rengarenk oldu.