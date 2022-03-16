İlkokul öğrencilerinden 18 Mart şehitlerine duygulu anma

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Mehmetçik İlkokulunun hazırladığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programında duygulu anlar yaşandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda din görevlisi Hayrettin Emel’in Kuran tilavetinin ardından, Ceyhan Mehmetçik İlkokulu Müdürü Mehmet Atasoy, yaptığı konuşmada "Çanakkale Zaferi, Birinci Dünya Savaşında kahraman askerlerimizin, cihanı hayrete düşüren kahramanlık destanıdır" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahin Bozkur ise, “İsmiyle özdeşleşen Ceyhan Mehmetçik İlkokulumuzun Çanakkale Zaferinin yıldönümünde vatan için canla başla mücadele ederek canını veren binlerce Mehmetçiğimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Programda misafirlere Çanakkale Savaşında askerlerin içtiği 3 bin kişilik çorba dağıtıldı.