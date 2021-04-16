İlçe merkezi dışında kalan mahalleler yeniden kırsal statüye dönüşme yolunda

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, ilçe merkezi dışında kalan ve eskiden köy statüsünde olan yerleşim yerlerinin yeniden kırsal statüye kavuşturulması için büyükşehir belediye meclislerinin başvurudan itibaren 90 gün içinde karar alması gerektiğini söyledi.

Mecliste gündem dışı söz alan Demirdağ, Büyükşehir Yasası’nda daha önce mahalleye dönüştürülen köylerin, tekrar kırsal mahalle statüsüne dönüşmesi ile ilgili yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na bir madde eklenerek düzenleme yapıldığını hatırlatarak, yeni düzenlemelerin neler getirdiğini anlattı.

Demirdağ, söz konusu Torba Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na eklenen madde ile getirilenleri şöyle özetledi:

“ Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir. Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen usulle kaldırılabilir. Büyükşehir belediyesi, birinci fıkra uyarınca ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul eder. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaftır.

5- Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanır. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli uygulanır. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. Orman Kanunu’nun ek 17’nci maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.”

30 büyükşehirde mahalleye dönüştürülen köylerin statüsü ile ilgili çok önemli bir değişiklik yapıldığını ifade eden MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, “Başvurmaları halinde “kırsal mahalle” statüsüne kavuşacak köyler, beldeler için vergi, harç ve su ücreti ödemelerinde muafiyet ve indirimler sağlanıyor. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızın bu konuda çok acil karar alarak, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir. Çünkü tüm ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızdan bu konuda talepler gelmektedir. Bu köylülerinin için bir müjdedir diye düşünüyorum. Beklenen bir karardır” şeklinde konuştu.