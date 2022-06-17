İlber Ortaylı’dan Adanalılara: "Yeter ki elinizdeki imkanları iyi değerlendirin"

Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Adana’nın Türkiye’nin en zengin yeri olmaması için hiçbir engel olmadığını belirterek, "Yeter ki elinizdeki imkanları iyi değerlendirin” dedi.

Yüreğir Belediyesi Kültür Sanat Günleri, Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı söyleşisi ile devam etti.

Yüreğir Millet Bahçesi’nde açık alanda gerçekleştirilen ve yoğun katılımın olduğu etkinliğe Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Jandarma Komutanı Taşkın Keleş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılışında konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Hepimizin, bu milletin ortak değeri kıymetli hocamızı Adana’da ağırlamaktan büyük kıvanç duyuyoruz. Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yaşadığı bir ülkede yaşamaktan onur ve gurur duyuyorum” dedi.

Başkan Kocaispir, “Tarih geçmişi anlatır, geleceği inşa eder. Bize tarih bilincini sevdiren Halil İnalcık ile birlikte Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yeri bambaşkadır. Kendilerini kültür ve sanatın kalbi Adana’da, Yüreğir’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu tablo Adana’ya yakıştı. Burada millet bahçesinde olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Millet bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çukurova’nın dünyanın en verimli ovalarından biri olduğunu ve aynı zamanda Kilikya döneminden bu yana yaşamın sürdüğü önemli bir tarihi geçmişi olduğu belirtti.

Tarihten bu yana Çukurova’da önemli yatırımların olduğunu vurgulayan Ortaylı, “Bu bölgenin toprakları çok verimli, güneş bakımından dünyanın en zengin yerlerinden biri. Bölgede bulunan üniversiteler özellikle tıp fakülteleri çok güzel işler başarıyor. Ünleri yurt dışına ulaşmış. Zengin bir flora renk var. Sanayisi hep olmuştur.

Türkiye’nin en zengin yeri olmaması için hiçbir engel yok. Yeter ki elinizdeki imkânları iyi değerlendirin” dedi.

Konferansın sonunda Başkan Kocaispir eşi Raziye Kocaispir ile birlikte İlber Ortaylı’ya kültürevlerinde üretilen el emeği göz nuru hazırlanan tablo ve çiçek takdiminde bulundu. Başkan Kocaispir, “Sözünü aldık. İlber hocamızı sonbaharda tekrar Yüreğirli hemşehrilerimizle, Adanamızla buluşturacağız” diye konuştu.