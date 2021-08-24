İki yılda Yüreğir’de 200 bin ton asfalt döküldü

Yüreğir Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Yüreğir genelinde bugüne kadar yaklaşık 200 bin ton asfalt döküldüğü bildirildi.

Yüreğir Belediyesi ilçenin çehresini değiştirmek için gerçekleştirdiği yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçenin farklı mahallelerinde yürüttüğü çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.

Ekipler son olarak Yamaçlı 604 sokak, Bahçelievler 1312 ve 1314 sokak, Akdeniz Mahallesi 351, 352 ve 356 sokaklarda sıcak asfalt çalışması yaptı. Akdeniz Mahallesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından Köklüce Mahallesi genelinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

Belediyenin asfalt hamlesinin aralıksız devam edeceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “İlçe genelinde birçok noktada yol yapım ve yenileme çalışmalarımız sürüyor. İnsanımızın yaşam kalitesini arttırmak, konforlu ve güvenli yollar yapmak gayretiyle 7/24 sahadayız. Yenilenmiş, çevre düzenlenmesi yapılmış ve estetik görünüme sahip yolları Yüreğir’imize kazandırma çabasındayız. Ağustos sıcağında asfalt başında ter döken mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum” dedi.

Yüreğir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını vatandaşlar büyük bir memnuniyetle karşılarken çalışmalar kapsamında son iki yılda Yüreğir genelinde yaklaşık 200 bin ton asfalt döküldüğü belirtildi.