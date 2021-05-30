İki memur daha haklarına kavuştu

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, sendika üyelerinin haklarını korumak adına açtığı 2 davayı daha kazandı. Hak ettiği kadro verilmeyen şehit yakını ve kademe yükselme talebi reddedilen memur, ilgili idarelere karşı Eğitim-Bir-Sen tarafından açılan davaları kazandı.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen Adana Üniversite Şubemize üye bir şehit yakını devlet memuru açık olan tekniker veya teknisyen kadrosuna atanmak için başvuru yapmıştı. İlgili idare bu talebi kabul etmedi. Biz de yargıya başvurduk. Mahkeme üyemizi haklı bularak idareye karşı işlemin iptaline karar verdi. Bir başka üyemiz de memur olmadan önce özel sektörde sigortalı olarak çalışmıştı. Bu nedenle hizmet birleştirmesi yapıldığı halde kanunun kendisine tanıdığı derece ve kademenin verilmemesi sonucu haklarını talep istemiyle başvurdu. Bu başvuru ilgili idarece kabul edilmedi. Biz de üyemizin hak ettiği derece ve kademenin verilmesini adına dava açtık. Bu davada mahkeme konunun emekliliğe etki eden kısımları yönünden idarece yapılan işlemin iptaline ve üyemizin hak ve derecelerinin düzeltilmesine karar verdi" dedi.

Hem Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin hem de Üniversite Şubesi’nin üyelerine ücretsiz hukuk desteği sağladığını belirten Başkan Sezer, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerinin haklarını korumaya kararlı olduklarını vurguladı.

Mehmet Sezer, sendika içerisinde faaliyet gösteren Hukuk ve Mevzuat Komisyonu’nun, üyelerinin yasal haklarıyla ilgili yeni çıkan hükümleri yakından takip edip eğitim çalışanlarının kazanılmış haklarını korumak ve hukuksuz bir şekilde ellerinden alınan haklarını yeniden kazanmalarını sağlamak adına düzenli olarak toplantılar yaptığını ifade etti.