Hububat öğütme makinesine kapılan işçiyi, ekipler kurtardı
ADANA’DA HUBUBAT ÖĞÜTME MAKİNESİNE AYAĞI KAPILAN İŞÇİYİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.
ADANA 01.06.2023, 09:59
Adana’da hububat öğütme makinesine ayağı kapılan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, depoya giren bir işçi ayağını hububat öğütme makinesine kaptırdı. İşçinin bağırmasıyla birlikte depoya giren arkadaşları hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda işçinin ayağı sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Yaralı daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.