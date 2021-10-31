Hekimlerin "40. Yıl Buluşması"

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi mezunlarının "40. Yıl Buluşması" Adana’da gerçekleşti.

Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan aralarında 1978-79-80-81 yılında mezun olmuş hekimler, ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk koyup, saygı duruşunda bulup, Büyükşehir Bandosu eşliğinde İstiklal Marşını okudu.

Törenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine geçen mezunlar, yıllar sonra hep birlikte aynı sıraları yeniden paylaşmanın heyecanını yaşadılar.

‘78’liler’ olarak anılan gurubun sözcüsü Uzm. Dr. Hamdi Karanfil, “Büyük Atatürk’ün gösterdiği yolda ülkenin dört bir yanına dağılarak bu ülkeye aşk ile hizmet ettik. İlk günkü heyecanımızı hala taşımaktayız. Yıllardır birbirinden haberi olmayan meslektaşlarımızı da bu vesileyle buluşturduk. Daha yapacak çok işimiz var” dedi.

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş ise konuşmasında, “Sizleri yıllar sonra Adana’da ağırlamak bizim için onurdur. Hem okulunuza hem de şehrinize kısacası yuvanıza hoş geldiniz. Hekimler mesleği gereği vatan ve insan sevgisi ile doludur. Pandemi sürecinden geçtiğimiz şu günlerde pek çok meslektaşımızı kaybettik ama yılmadan hizmete devam ediyoruz. Bizler sizlerin gösterdiği yolda çalışırken Hekimlerin mesleki ve özlük hakları son yıllarda maalesef kötü duruma getirilmiştir. Bizler ‘Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz’ diyen Büyük Atatürk’ün yolunda durmadan yürüyeceğiz. Mesleğimizi de tekrar hak ettiği noktaya getireceğiz. Burada olmanız ve varlığınız bizlere güç veriyor" ifadelerini kullandı.