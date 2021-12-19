Hekimler 30 yıl sonra aynı sırada buluştu

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesine 1985 yılında adım atan ve 30 yıl önce mezun olan hekimler Adana’da buluştu. Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan hekimler Adana’ya geldiklerinde ilk iş olarak 36 yıl sonra aynı sıralarına tekrar oturdu.

Mezun olduktan sonra yurdun çeşitli bölgelerine yayılan Hekimler hep birlikte yıllar sonra aynı sıralarda oturdular, duygulu anlar yaşadılar. 1991 mezunlarının sözcüsü Uzm. Dr. Sümer Öztanrıöver, günün anlamına istinaden yaptığı duygu yüklü konuşmada, “Büyük Atatürk’ün gösterdiği yolda ülkenin dört bir yanına dağılarak bu ülkeye hizmet ettik ve etmeye de devam ediyoruz. İlk günkü heyecanımızı hala taşımaktayız. Yıllardır birbirinden haberi olmayan meslektaşlarımızı da bu vesileyle buluşturduk. Hekimlik mesleği, ülkemiz ve halkımız için daha yapacak çok işimiz var” dedi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği Başkanı Yardımcısı Dr. Hatice Canataroğlu’nun hazır bulunduğu etkinlikte konuşan Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, 36 yıl önce bu sıralarda eğitime başlayıp, 30 yıl önce mezun olan sizleri yıllar sonra Adana’da ağırlamak bizim için onurdur. Hem okulunuza hem de şehrinize kısacası yuvanıza hoş geldiniz. Hekimler mesleği gereği vatan ve insan sevgisi ile doludur. Mesleğimizin son yıllarda geldiği durum maalesef bizleri üzüyor. Mezun olan gençler bu ülkede artık kalmak istemiyor. Yılda 1000 hekim Almanya, İsveç, İsviçre ve Kanada gibi ülkelere göç ediyor. Tüm Avrupa ülkeleri dil bilmek şartı ile her hekimi ülkelerine seve seve ve isteyerek kabul ediyorlar. Üstelik bilim sınavı bile yapmadan uygun maddi olanaklar sunuyorlar. Bizler bir an önce hekimlerin maddi ve özlük haklarını düzelterek gençlerimizi burada, kendi ülkelerinde kalmalarını sağlamalıyız" diye konuştu.