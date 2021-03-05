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Hedef 1 milyar dolarlık ticaret

Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası ve Moldova Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde “Adana-Moldova Ticari ve Ekonomik Forumu” webinarı düzenlendi.

ADANA 05.03.2021, 13:01
Hedef 1 milyar dolarlık ticaret

Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası ve Moldova Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde “Adana-Moldova Ticari ve Ekonomik Forumu” webinarı düzenlendi.

Webinara, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ve iş insanları katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Türkiye ile gerçekleştirecekleri her türlü ticari ve ekonomik iş birliğini önemsediklerini belirtti. Türkiye ile Moldova arasında 1 milyar dolarlık ticaret hedefi koyduklarını dile getiren Büyükelçi Croitor, Türk yatırımcılara Moldova ile iş yapma çağrısında bulundu.

Moldova’da 43 serbest bölgenin olduğunu belirten Büyükelçi Croitor, “Hedefimiz; Moldova’da Türk yatırımcıların sayısını arttırmaktır. Moldova’da 1.255 Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Bu toplantı ile birlikte Adanalı firmaların Moldova’yı daha yakından inceleme fırsatı olacağını düşünüyorum” dedi. Moldova’nın yabancı yatırımcılar için cazip bir merkez olduğunun altını çizen Büyükelçi, ülkenin ekonomik yapılanması hakkında bilgi verdi.

Moldova Cumhuriyeti’nin, doğu ve batı arasında bir köprü niteliği taşıdığını ifade eden Büyükelçi, Avrupa Birliği, Türkiye, Orta Avrupa Ülkeleri, Gürcistan, Ukrayna ve Azerbaycan ile serbest ticaret anlaşmalarının yanı sıra Çin, ETFA üyesi ülkeler ve Mısır ile de ticari müzakerelerin de devam ettiği bilgisini verdi.

"Ticareti arttırmak için çalışma yapacağız"

Açılış konuşmasında Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması için gerekli çabayı göstereceklerini ifade etti. Moldova’nın ticari yapılanmasını yakından takip ettiklerini dile getiren Menevşe, Moldova ile kurulan yakınlığın ve temasların kısa süre içerisinde ekonomiye de yansıyacağına inandığını belirtti.

Moldova ve Türkiye arasına koyulan 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için ATO olarak üstlerine düşen görevi yerine getireceklerini bildiren Menevşe, “Karşılıklı ticaret rakamlarına baktığımızda, Adana- Moldova arasındaki ticaret hacmi hedeflerimizin oldukça altında. Moldova ile yakınlık kurmayı ve ticaret yapma olanaklarını arttırmayı biz Adana Ticaret Odası olarak görev kabul ediyoruz” dedi.

ATO Başkanı Atila Menevşe, iki ülke arasındaki ziyaretlerin arttırılması, sektörel yatırım olanaklarının masaya yatırılması ve hedef sektörler çerçevesinde tanıtım faaliyetlerinin hızlandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması temennisinde bulundu.

“Moldova’nın ithalat ürünleri Çukurova’da üretiliyor"

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise açılışta yaptığı konuşmada, Doğu Avrupa’da yer alan Moldova’nın 3.5 milyonluk nüfusu ile tarım ülkesi olduğunu dile getirdi. ADASO Başkanı Kıvanç, “Türkiye-Moldova Serbest Ticaret Anlaşması 11 Eylül 2014 tarihinde imzalandı. 1 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye, Moldova’nın sanayi ürünlerine vergileri kaldırdı” dedi.

Her iki ülkenin pek çok alanda yakın iş birliği içerisinde olmasına rağmen ticaret hacminin istenilen seviyede olmadığını belirten Kıvanç konuşmasında şunları ifade etti: “Adana’nın Moldova’ya ihracatında en yüksek nokta 2020 yılında 8.5 Milyon dolar olarak gerçekleşti. Maalesef bu rakamlar istediğimiz seviyelerde değil. Özelikle Adana’nın da içinde yer aldığı Çukurova Bölgesi sahip olduğu güç ve birikimle Moldova’ın ihtiyaç duyduğu birçok sektör için önemli bir tedarikçi konumundadır. Moldava’nın en çok ithalat yaptığı makine ve ekipmanlar, kimya, tekstil, metal eşya, gıda, plastik, hububat mamulleri gibi alanlarda Adana’mız çok güçlü üretim gücüne sahip.”

Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor’un Moldova’da yatırım olanaklarını anlattığı “Neden Moldova” konulu sunum ile devam eden webinar, katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.
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