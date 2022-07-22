Hayvanseverler 400 köpeğin akıbetini sordu

Adana’da hayvan severler Büyükşehir Belediyesi’nin önünde toplanarak eylem yaptı. Pozantı’da kaybolduğu iddia edilen 400 köpeğin akıbetini soran hayvanseverler, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile de görüşüp kısırlaştırmaların artmasını talep etti.

Adana’nın Pozantı ilçesinde 400 köpeğin kaybolduğunu iddia eden hayvanseverler Adana Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED), Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO), Hayvanların Yaşam Hakları Federasyonu (UHAFED) üyelerinin de olduğu çok sayıda hayvansever 400 köpeğin akıbetini sordu.

Grup adına açıklama yapan KİHAYKO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldırım, “Masum hayvanlar bir gecede toplanarak yok edilmiştir. 400 taneden fazla sayıda ki bu köpekleri toplayanların masum hayvanları itlaf ettiğini, ya da kurda kuşa yem etmek için ıssız dağlara attıklarını düşünüyoruz. Hayvanseverlerin kendi olanakları ile baktığı 400 taneden fazla masum hayvanın yok edilmesi vahşettir. İnsanlık dışı bir uygulamadır. Bu yapılan vahşice girişimlerin arkasında belediye kurumlarının olduğunu düşünüyoruz. Normal vatandaşın bir gecede 400 tane köpeği toplayarak yok etmesi mümkün değildir. Maalesef zaman zaman bazı belediyelerin böylesi insanlık ve kanun dışı uygulamalarına şahit oluyoruz” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da hayvanseverleri dinledi. Hayvanseverler Başkan Karalar’dan kısırlaştırmaların artmasını talep etti.

Ayrıca hayvanseverler belediyenin hayvanlar için dağıttığı mamanın çok kalitesiz olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Zeydan Karalar da ilgililere gerekli talimatları vereceğini belirtti.