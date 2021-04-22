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Hayvan üreticilerine yonca tohumu desteği

Adana’nın Saimbeyli, Feke ve Tufanbeyli ilçelerinde küçükbaş hayvan üreticilerine 4 ton yonca tohumu dağıtıldı.

ADANA 22.04.2021, 12:09
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Hayvan üreticilerine yonca tohumu desteği

Adana’nın Saimbeyli, Feke ve Tufanbeyli ilçelerinde küçükbaş hayvan üreticilerine 4 ton yonca tohumu dağıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi milyonlarca fide dağıtımının, silaj ve gübre desteğinin, soğuk hava depoları yapımının ardından üç ilçedeki hayvan üreticilerine yonca tohumu desteğinde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Saimbeyli, Feke ve Tufanbeyli’de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yonca tohumu desteği verildi. Bölgede geçimini hayvancılıkla sağlayan üreticilere 4 ton yonca tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.
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