Hayvan Hakları Masası kuruldu

Çukurova Belediyesi ile hayvan hakları konusunda çalışmalar yapan KİHAYKO, HAYKONFED ve CANKODER arasında Hayvan Hakları Masası kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye’de yine bir ilke atıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Hayvan Hakları Masası bir anlamda belediyenin yükünü de bir ölçüde sırtlayacak. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çukurova Belediyesi olarak her zaman hayvan hakları konusunda duyarlı olduk, önemli çalışmalar yaptık. Türkiye’ye örnek bir barınak oluşturduk, sokak hayvanlarının bakımını yaptık, beslemesini gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmaları gönüllülerle birlikte yaptık. Hayvan Hakları Masasının mevcut sorunları çözeceğine inanıyorum. Sokakta yaşayan can dostlarımızın yasal hakları var, bunlar korunacak. Bunu yaparken vatandaşlarımızın da haklarının korunmasını sağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sonuna kadar hayvan haklarının korunmasından yana olduklarını belirten Başkan Soner Çetin, “Ancak toplumda sokak hayvanlarından rahatsız olan bir kesim de var. Sizin göreviniz bu konuda dengeyi sağlamak” ifadesini kullandı.

Hayvan Hakları Masasının ilk başkanı olan KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım da, hayvan hakları konusunda gösterdiği duyarlılıktan dolayı Başkan Soner Çetin’e teşekkür etti. Çukurova’da kurulan Hayvan Hakları Masasının Türkiye’de ilk olduğuna vurgu yapan Metin Yıldırım, zaman zaman hayvan severlerle vatandaşlar arasında sokak hayvanları konusunda sorunlar yaşandığını dikkat çekti. Metin Yıldırım şöyle devam etti.

“Biz Hayvan Hakları Masası olarak muhtarlıklarda toplantılar yaparak bilgilendirmede bulunacağız, ayrıca okullarda yapacağımız etkinliklerle çocuklara hayvan sevgisi aşılayacağız. Şimdiye kadar Türkiye’de hiçbir belediye böyle bir çalışma yapmadı. Bundan dolayı Başkan Soner Çetin’i kutluyorum.”

Konuşmaların ardından Hayvan Hakları Masası kurulmasıyla ilgili protokol Başkan Soner Çetin ve KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım tarafından imza altına alındı.

Hayvan Hakları Masasında KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım, HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık, CANKODER Başkanı Sibel Seyitoğlu, gönüllü hayvanseverler Servet Yener, Burçin Bulutbeyaz, Ferah Güray Yılmaz, Güldem İba Menekşe, Emirhan Deveci, Meziyet Aytaç, Seçil Başhan bulunuyor.