Hayırsever iş adamları ve muhtardan hastanelere ameliyat önlüğü bağışı

Adanalı hayırsever iş adamları, mahalle muhtarıyla birlikte devlet hastanelerine bin adet ameliyat önlüğü bağışladı.

Hayırsever iş adamları Mustafa Arslan ve Nusret Bulut, pandeminin ilk gününden bu yana özveriyle görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarına, Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör ile birlikte ameliyat önlüğü bağışladı.

Devlet hastanelerini gezen iş adamları ve muhtar, başhekimlerle görüşerek toplam bin ameliyat önlüğünü dağıttı.