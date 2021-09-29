banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”

Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu Adana’da konser verecek

Adana Türkiye Gastronomi Yeme İçme ve Eğlence İşletmecileri Derneği (TURİDER) tarafından ilki düzenlenecek Akdeniz Gençlik Festivali 1-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

ADANA 29.09.2021, 10:03
Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu Adana’da konser verecek

Adana Türkiye Gastronomi Yeme İçme ve Eğlence İşletmecileri Derneği (TURİDER) tarafından ilki düzenlenecek Akdeniz Gençlik Festivali 1-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

1. Akdeniz Gençlik Festivali’nde dans workshopları, ödüllü yarışmalar, kamp organizasyonları ve spor turnuvaları gibi etkinlikler de yer alacak.

4 Ekim’de ünlü sanatçı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile konser verecek.

Festival kapsamında Ceza, Mor ve Ötesi, Can Bonomo, Ceylan Ertem, Gripin, Patron, Khontkar, Can Gox, Necati ve Saykolar, Mary Jane, Hayko Cepkin, Melek Mosso, Emir Can İğrek, Contra ve Köfn sevilen eserlerini seslendirecek.

Adana TURİDER Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Özkan, “16 ulusal, 3 yerel sanatçımızı ağırlayacağımız festivalle, Adana halkı müziğe doyacak. Festival kapsamında tırmanış duvarından, masa tenisine, voleybol turnuvalarından, lezzet sokağına, eğlenceli yarışmalardan, farklı dans etkinliklerine pek çok günlük aktivitemiz olacak” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0