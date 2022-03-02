Halk Ekmek büfelerinde çalışanlara iletişim semineri

Adana Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Adana Ulaşım AŞ’ye bağlı Halk Ekmek büfelerinde görev yapan personele kurum içi eğitim seminerleri kapsamında etkili iletişim eğitimi verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleşen seminere Prof. Dr. Deniz Zeren ve Prof. Dr. Nazif Çalış konuşmacı olarak katıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Tesisleri’nde üretilen günlük 300 bin ekmek, toplam 6 ilçe, 125 mahallede kurulan 238 ekmek satış büfesi aracılığıyla 110 bin aileye ulaştırılıyor. Halk Ekmek personelinin vatandaşla daha sağlıklı ve etkili iletişim kurabilmesi için eğitim semineri düzenledi.

Genel görünüşte büfelerde dinleme yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Deniz Zeren, ‘‘İş yerinde çok fazla sayıda vatandaşla görüşmek durumunda kalan kişiler, standart soruların kendilerine sorulmasına çok alışmış durumda. Vatandaşın ne soracağını biliyorsunuz, hatta cevabınız da hazır. Durum böyle olunca dinlerken vatandaşa bakılmıyor ve vatandaş kendini önemsenmemiş hissediyor. Vatandaş kızıyor, vatandaş kızınca sen de kızıyorsun’’ diye konuştu.

Beden dili konusunda eğitim veren Prof. Dr. Nazif Çalış ise, kavga veya çatışma ortamında krizi yönetebilme becerisinin iletişimin çok önemli bir özelliği olduğunu ve vatandaş şikayetlerinin, belediyeye yönlenmeden çözülebileceğini söyledi.