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Güvercin: "Bu şartlar altında yapı üretmemiz imkansız"

Son dönemde demir fiyatlarında yaşanan artış, sektördeki Sivil Toplum Kuruluşları tarafından gündeme getirildi.

ADANA 29.11.2021, 13:51
Güvercin: "Bu şartlar altında yapı üretmemiz imkansız"

Son dönemde demir fiyatlarında yaşanan artış, sektördeki Sivil Toplum Kuruluşları tarafından gündeme getirildi.

Sektör temsilcileri, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği binasında düzenlenen toplantıda yaşanan sorunları ele aldı. Çukurova İnşaat Yapı Müteahhitleri Dayanışma Derneği Başkanı Timuçin Güvercin, “İnşaat malzemelerindeki ana kalemlerimiz olan demire gelen artış yüzde 200‘ü aşmıştır. Beton ve çimentoya gelen zamlar ise yüzde 150’ye dayanmıştır. Sektörümüz TÜİK ‘in verilerine göre 250 sektöre lokomotiflik yapmaktadır. Bizler de bu lokomotifin makinistleriyiz, bu olumsuz şartlarda inşaata başlayamıyoruz. Eğer, bize acımıyorsanız diğer 249 sektöre ve bu sektörlerde çalışan milyonlarca insana acıyın. Bu şartlar altında yapı üretmemiz imkânsız hale gelmiştir” dedi.

Seyhan İnşaat Yapı Müteahhitleri Dayanışma Derneği Başkanı Enes Yılmaz ise, “Tüm Türkiye’deki meslek STK‘ları defaten dertlerimizi dile getirmelerine rağmen TOBB ve Ticaret Odalarının suskunluklarını korumalarını anlamakta güçlük çekiyorum. Artık düğünlerde geline etriye (inşaat demiri) takmaya karar verdik. Yani 8‘lik inşaat demirinden Adana Burması yapıp takacağız” diye konuştu.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkan Vekili Sayım Azmaz, “Görüyoruz ki bütün STK’larımızın dertleri aynı. Bizler de meslektaşlarımızın dertlerini üst makamlara iletmeye devam edeceğiz. AKAMDER olarak sadece Adana da değil Doğu Akdeniz’deki tüm STK‘larımızı yakın zamanda tek çatı altında toplayıp, federasyonlaşıp tek ses olarak sorunları iletmeye her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Ülkemizin zor şartlardan geçtiğini kabul etmekle birlikte, sabırla sektörümüze çözüm beklemeye devam ediyoruz. Ülkemiz üzerinde içeriden ve dışarıdan oynanan oyunların farkındayız. Sabırla ve metanetle bu günlerinde geçeceğine inancımız tamdır. Devletimizin sonuna kadar yanındayız” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AKAMDER Genel Sekreteri Adnan Kemali Ünal, Adana Yıkımcılar ve Hafriyatçılar Dayanışma Derneği Başkanı Seyfettin Can da katıldı.

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