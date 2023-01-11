"Güçlü Kadın Güçlü Adana" projesi katılımcılarına sertifikaları verildi

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimlere katılanlara sertifikaları verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası iş birliği ile mesleklerde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve sanayide kadın istihdamını artırmak için "Güçlü Kadın Güçlü Adana" Projesi çerçevesinde İSG, Kalite Kontrol, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet eğitimi düzenlendi. Sanayide kadın istihdamını artırmak amacı ile “Güçlü Kadın, Güçlü Adana” mottosu ile kadınların üretkenliğini aktarabilmesi için, eğitimden istihdama her türlü desteği verilmesi amaçlandı. Sanayideki vasıflı eleman ihtiyaçlarını göz önüne alarak mesleği olmayan, işsiz veya iş bulamadığı için mesleğini yapamayan kadınlar için ‘‘Ücretsiz Sertifikalı Eğitim Programları’’ yapıldı. Bu çerçevede 75. Yıl Sanat Galerisi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi Eğitim Birim Sorumlusu Makine Mühendisi Arzu Özdal İdem tarafından verildi. 75. Yıl Sanat Galerisi’ndeki programda makine mühendisi Selda Şengül tarafından da Kalite Kontrol Temel Eğitimi verildi. Eğitimde kalite kontrol yöntemleri, ürün ve ürüne özgü kontrol parametreleri üzerinde duruldu. Uygun ürün ve uygun olmayan ürünlerin ayrıştırılması safhasında yüzde 100 kontrol yapılacak olan süreçte müşteri odaklı yaklaşımla kalite kavramının nasıl hayata geçirileceğini ürünler üzerinde kontroller yaptırılarak uygulama örneklerle zenginleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sosyologu Elif Uras tarafından da ’Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi’ verildi. Eğitimde, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, kadına yönelik şiddet, şiddetin türleri, şiddetin etkileri ve başvuru mekanizmalarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Düzenlenen eğitimler sonunda Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayten Dolançay, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ümit Galip Uncu konuşmalarını yaparak eğitime katılanlara sertifikalarını verdi.