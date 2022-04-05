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Göz kapağından ameliyat olan 7 aylık bebek bu hale geldi

Adana’da göz kapağında şişlik rahatsızlığıyla ailesi tarafından hastaneye götürülen 7 aylık kız bebeğin ameliyattan sora göz kapağı şişip kanama durmayınca aile doktor hakkında yanlış ameliyat yaptığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

ADANA 05.04.2022, 10:45
Göz kapağından ameliyat olan 7 aylık bebek bu hale geldi

Adana’da göz kapağında şişlik rahatsızlığıyla ailesi tarafından hastaneye götürülen 7 aylık kız bebeğin ameliyattan sora göz kapağı şişip kanama durmayınca aile doktor hakkında yanlış ameliyat yaptığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Osman (30) Safiye Gül Cengiz (28) çiftinin 7 ay önce Ece Liya Cengiz ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Bebek 3. ayına geldiğinde sol göz kapağında it dirseğine (arpacık) benzeyen bir şişlik oluştu. Bu nedenle tedirgin olan aile bir göz hastanesine başvurdu. Dr. M.Ç. şalazyon teşhisi koydu ve 7. ayda ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Aynı göz hastanesinde bebek, M.Ç. isimli doktora 22 Mart günü ameliyat oldu. Ancak ameliyattan sonra bebeğin gözü şişip morardı ve kanama başladı. Kanama bir türlü durmayınca tekrar aynı doktora giden aile bu kez hastalığın hemanjiom olacağı söylenerek özel bir hastaneye yönlendirildi. Özel hastaneye giden aileye buradaki doktor rahatsızlığın hemanjiom olduğu yanlış teşhis konulup ameliyat edildiği ve ameliyat sırasında göz kapağındaki damarlara zarar verildiği için kanamanın devam ettiği söylendi. Bunun üzerine aile bebeği ameliyat eden doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bebeğin de hala gözü mor ve kanama devam ediyor. Bu nedenle bebek hastaneye alındı. Anne Safiye Gül Cengiz, bebeğinin gözünde 3 aylıkken şişlik fark ettiğini belirterek, “İlk götürdüğümde küçük bir şişlikti. Bize it dirseği olduğunu söyledi. Ama kistleşmiş hali olan şalazyon tanısını koydu. Küçük olduğu için müdahale edilmeyeceğini, 6. aydan sonra anestezi altında ameliyatla temizleneceğini söyledi. 22 Martta bebeğim 7 ay 2 günlükken ameliyata aldılar. Çıktığında doktor kisti temizlediğini ama yoğun bir kanama olduğunu söyledi. İyileşme süresinin 1 ay olacağını söyledi. Bebeğimin gözü kanlı, mor ve aşırı şişti. Normal olduğunu söyledi. 29 Mart’ta kontrole gelin dedi. Kontrole gittik. Ve bize bunun bir arpacık olmadığını Hemanjiom olabileceğini söyledi. Oradan çıkıp başka bir hastaneye gittik. Oradaki doktor bunun bariz hamenjiom olduğunu, doktorun gereksiz ameliyat yaptığını söyledi. Doktor yanlış teşhis koyup ameliyat ettiği için ondan şikayetçi oldum” dedi.

Doktor M.Ç. ise kesinlikle yanlış ameliyat yapmadığını, görünüşte şalazyon olduğunu bu nedenle ameliyat ettiğini yarayı açtığını, hemanjiom olduğunu belirlemek için de şişlik olan yerin açılıp parça alınıp patolojiye gönderilmesi gerektiğini, ayrıca aileyi hemanjiom olduğunu kendisinin söylediğini ve başka bir hastaneye yönlendirdiğini belirterek, aileden şikayetçi olacağını söyledi.

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