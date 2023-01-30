Görme engelli piyanist Ekrem Özcan Yılmaz’a üstün başarı belgesi

Görme engelli piyanist Ekrem Özcan Yılmaz (18), Adana Rhapsody Iv. Uluslararası "Adana Rhapsody" Piyano Festivali Ve Yarışmasında üstün başarı belgesi ödülüne layık görüldü.

Adana Rhapsody IV. Uluslararası "Adana Rhapsody" Piyano Festivali ve Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Ülviyye Güler tarafından verilen üstün başarı belgesinde, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen IV. Uluslararası "Adana Rhapsody" Piyano Festivaline katılarak göstermiş olduğunuz başarılı performansınızdan dolayı jüri tarafından üstün başarı belgesi ile takdir edilmeniz uygun görülmüştür denildi.

Ayrıca Bora Bostan, Dilay Türkyılmaz gelecek vadeden sanatçı olarak, Defne Bozkurt ve Mira Dinçsoy teşvik, İbrahim Fırat Dönmez en iyi müzik yorumu, Zeynep Naz Polat en iyi serbest eser yorumu ve Ekrem Özcan Yılmaz, Umut Epözdemir ve Zeynep Nehir Taşdemir de üstün başarı ödülüne layık görüldü.

Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasında, görme engelli Ekrem Özcan Yılmazı piyanist olarak sahneye çıkarmıştı. Engellilik alanında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla hafta nedeniyle görme engelli genç piyanist Ekrem Özcan Yılmaz, kendi bestesi ’Yaşamı’ yorumlamıştı.

Ödül törenine Devlet Sanatçısı Gülsin Onay da katıldı.