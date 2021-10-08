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"Gönül Kütüphanemiz" projesi kapsamında etkinlik

Yüreğir İlçe Müftülüğü "Gönül Kütüphanemiz" projesi kapsamında etkinlik düzenledi.

ADANA 08.10.2021, 15:51
"Gönül Kütüphanemiz" projesi kapsamında etkinlik

Yüreğir İlçe Müftülüğü "Gönül Kütüphanemiz" projesi kapsamında etkinlik düzenledi.

Yüreğir İlçe Müftülüğünce Kur’an kursu öğrencilerinin desteğiyle Anadolu’nun dört bir yanında okullara kütüphaneler kurmak için ‘Gönül Kütüphanemiz’ projesi kapsamında Yüreğir’de bazı camilerde etkinlik düzenlendi.

Yüreğir İlçe Müftülüğü Hz. Osman Camii, PTT Evleri Camii, Bayrak Camii, Muhammediye Camii, Dervişler Camii, Kışla Baraj Camii, Ağba Camii, Sancak Camii, Tevekler Camii’nde bugün 08.00-16.00 saatleri arasında yapılan etkinlikte elde edilecek gelir ile Anadolu’nun dört bir yanında okullara kütüphaneler kurulacak.

Etkinlikte öğrencilerin yanı sıra hayırseverler, camii cemaatleri ve halktan yoğun katılım gerçekleşti.

Yüreğir İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü, "Katkıda bulunanlara teşekkür ederim. Halkımıza kütüphanede bir kitapta senden olsun diyerek davet ediyorum" dedi.

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