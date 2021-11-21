Göğebakan: "Adanalıyı tiyatroya doyurduk"

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan, Şehir Tiyatroları Festivali’nden sonra 8-14 Kasım 2021 tarihleri arasında Komedi Oyunları Festivali’ni gerçekleştirdiklerini belirterek, “Her iki etkinlik 21 gün sürdü. Adana seyircisini tiyatroya doyurduk” dedi.

Göğebakan, Komedi Oyunları Festivali’nde ses getirmiş ünlü oyunları Adana’da seyirciyle buluşturduklarını hatırlatarak,

"Bu festival “Mahşeri Cümbüş” ile 8 Kasım’da başladı, Ali Poyrazoğlu’nun “Asi Kuş” oyunu ile devam etti. “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi”, “Ali Cengiz Oyunu”, “Şaşkın Aşıklar” ve son olarak da “İkinci Bahar”la tamamlandı. Her iki etkinlik 21 gün sürdü. Adana seyircisini tiyatroya doyurduğumuzu düşünüyorum. Fakat bununla kalmadık, kendi Şehir Tiyatromuzun hazırladığı “Köprüden Önce Son Çıkış”, “Kadınlar Konuşursa”, "Grönholm Metodu” ve “İstibdat Kumpanyası” adlı oyunları 31 Aralık 2021 tarihine kadar haftada 2 gün Salı ve Cumartesi olmak üzere, dönüşümlü olarak sahnelemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bu tiyatro gösterilerinden sonra 25 Kasım 2021-Aralık ayının ilk haftasında kadına şiddette farkındalık oluşturmak için Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın Daire Başkanlığı’yla beraber Şakirpaşa Mahallesinde film gösterimleri yapacaklarını “Soraya’yı Taşlamak” filmini göstereceklerini kaydeden Göğebakan, 8 Aralık’ta Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda “Kadınlar Konuşursa” tiyatro oyununu sergileyeceklerini söyledi. Göğebakan, “Başkanımız Zeydan Karalar’ın da talimatıyla sanattan ve kültürden kısmadan devam edeceğiz" dedi.