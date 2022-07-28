Göçmenlere ve dezavantajlı vatandaşlara mobil hizmet

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle yürütülen Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi’nde hizmetlerin yaygınlaştırılması, ulaşılabilirliğin arttırılması, göçmen ve yerel halktan daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılabilmesi açısından hazırlanan "Mobil Sağlık Rehberlik Aracı Projesi" hayata geçirildi.

Proje ve araçla birlikte dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşlar ve göçmen unsurları ile çadır alanlarında yaşayan ihtiyaç sahiplerine ziyaretler düzenleniyor.

Aile ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Evde Bakım ve Doktorlu Ekip Hizmetleri çerçevesinde Adana Büyükşehir Belediyesi, IOM ve SGDD/ASAM ile ortak yapılan çalışma neticesinde Seyhan İlçesi Mürseloğlu Mahallesi’ndeki tarım alanlarındaki çadırlarda zorlu koşullarda yaşayan tarım işçileri ve ailelerine yönelik sağlık taraması ve hizmeti verildi.

Bu ziyaretlerde temel sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik olarak evde bakım bilgilendirme hizmetleri, belediye sağlık hizmetleri sunumu, gezici kuaför aracı ile saç kesimi, farkındalık oturumları gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelere hijyen kiti dağıtımı gerçekleştirildi.