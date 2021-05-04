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Girne Köprüsü genişletildi, yol 10 şeride çıkarıldı
Adana’da, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri arasında ulaşımın en önemli noktalarından biri olan Girne Köprüsü’ndeki genişletme çalışmaları tamamlandı.
ADANA 04.05.2021, 14:23
Adana’da, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri arasında ulaşımın en önemli noktalarından biri olan Girne Köprüsü’ndeki genişletme çalışmaları tamamlandı.
Adana Büyükşehir Belediyesi’nce, daha önce üzerinde 5 şeritli yol bulunan köprü genişletilerek 10 şeride çıkarıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Girne Köprüsü genişletme çalışmaları tamamlandı. Trafik sıkışıklığının önüne geçmek için 5 şeritli yol 10 şeride çıkarıldı. Yaya kaldırımları da genişletildi. Adanamızı daha yaşanabilir ve çağdaş bir kent haline getirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz" dedi.