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Girişimci kadınlar anlatıyor

Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Aydoğmuş Ördem ve öğrencileri ile “Yerelde Kadın Girişimciler” projesine dahil olan girişimci iş kadını Cemile Der, “Girişimci olurken her kafadan bir ses çıkacak, herkes farklı yollar gösterecek ve önerilerde bulunacaklardır. Ancak, kim ne derse desin girişimci olurken önce kendinize güvenin” mesajı verdi.

ADANA 07.02.2022, 08:27
Girişimci kadınlar anlatıyor

Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Aydoğmuş Ördem ve öğrencileri ile “Yerelde Kadın Girişimciler” projesine dahil olan girişimci iş kadını Cemile Der, “Girişimci olurken her kafadan bir ses çıkacak, herkes farklı yollar gösterecek ve önerilerde bulunacaklardır. Ancak, kim ne derse desin girişimci olurken önce kendinize güvenin” mesajı verdi.

Adana’da güzellik sektöründe faaliyet gösteren Cemile Der Beauty Kurucusu Güzellik Uzmanı Cemile Der, aslen Samsunlu olduğunu ve 2014 yılından beri yaşadığı Adana’da ilgi duyduğu güzellik sektöründe aldığı eğitimlerle kendini geliştirip ve ardından profesyonel bir ekip kurarak güzellik sektörüne adım attığını anlattı. Der, “Bir iş kurarken sadece kendinize güvenin. Ben bu işi seviyor muyum, mutlu olacak mıyım ve mutlu edecek miyim. Önemli olan budur” dedi.

Cemile Der, hangi meslek olursa olsun başarının işi sevmekten geçtiğine inandığını belirterek, “Hangi işi kurarsanız kurun bu önemli değil. Ben karşımdaki insanların fikirlerine saygı duyan ve önemseyen bir insanım ancak, son söz benim doğrularımdır. Bu işi kurarken çevremin değil benim doğrularımla karar verdim ve şükürler olsun ki başardım. Ama ben başarıyı bir varış noktası olarak değil, yolculuk olarak görüyorum. Geldiğiniz aşama ile hiçbir zaman yetinmeyin” tavsiyesinde bulundu.

“Hangi işi seçtiğiniz önemli değil, önemli olan işi sevmek ve bir iş değil de hobi gibi yapabilmektir” diyen Cemile Der, şöyle devam etti:

“Bir insan ayakkabı da boyasa, bir eve temizliğe de gitse ya da bir holdingin patronu da olsa işini iyi yapanın kazanmama ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Yeter ki en iyisini yapmaya özen gösterin. Bir başka önemli husus ise bir patron her şeyi üstlenemez, yetkiler vermek ve bu yetkileri verirken kendisine uyum sağlayabilecek profesyonel bir ekip kurmak zorundadır. Ben başarının da bir ekip işi olduğunu düşünürüm. Her şeyi ben yaptım demek doğru değil. Eğer ekibiniz de sizin gibi işe dört elle sarılmış ise sonuç mutlaka başarı olacaktır.”

Der, girişimci olmaya karar verdiğinde uzun süre araştırmalar yaptığını, sektörü incelediğini, arz-talep dengesini gözlemlediğini ve hepsinden önemlisi kendisini sektörde en iyi şekilde yetiştirdiğine inandığını belirterek, şöyle devam etti:

“Öğrenmenin sonu yoktur. İşinizi en iyi yapıyor olsanız da teknoloji sürekli değişiyor. Sektörünüzle ilgili son teknolojiyi takip etmek zorundasınız. Bir de yapılmayanı yapmaya, ilk olanı müşterilerinizle buluşturmaya özen gösterin ki farkınız görülsün. Bir örnek vermek gerekirse günümüzde güzellik sektöründe neredeyse her işyeri aynı uygulamaları yapıyor ama bu uygulamaları yaparken kullanılan üründen cihazlara kadar inanılmaz farklar var.”

Der, bir marka oluşturmanın kolay olmadığını ancak, markayı sürdürülebilir kılmanın daha zor olduğunu belirterek, “Markanıza sahip çıkmak ve her zaman çıkarabildiğiniz en yüksek noktaya çıkarmak para kazanmaktan önceki hedefiniz olsun” dedi.

Cemile Der, konuşmasının sonunda güzellik sektörünün son derece özen istediğini, yaptıkları her uygulamanın sorumluluğunu üstlendiklerini, müşterilerinin iş yerlerinden gülen yüzle ayrılmalarının ise kendisini ve tüm ekibini daha iyisini yapma yönünde teşvik eden en önemli unsur olduğunu sözlerine ekledi.

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