GESAM Başkanı Doğan:“Sanat, bir güne sığdırılamayacak kadar büyüktür’

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Adana Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gülşen Doğan, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü kutladı. GESAM Adana Şube Başkanı Gülşen Doğan, "Değerli sanatçılarımız, sanatseverler ve sanat bir güne sığdırılamayacak kadar büyüktür" dedi.

Başkan Doğan, World Art Day adıyla dünya çapında her yıl 15 Nisan’ın Dünya Sanat Günü olarak kutlandığını belirterek, “Değerli sanatçılarımız, sanatseverler ve sanat bir güne sığdırılamayacak kadar büyüktür. Durmak yok yola devam. Sanatın olmadığı bir yaşam düşünülemez. Sanat, psikolojik, ruhsal ve fiziksel açıdan iyileştirir, ruhumuzu doyurur “ dedi.

Doğan, UNESCO’nun resmi partneri olan Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin işbirliğiyle, Dünya Sanatçısı Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan 2011 yılında Dünya Sanat Günü olarak kabul edildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“2012 yılından itibaren çeşitli sanatsal etkinliklerle kutlanan Dünya Sanat Günü bu yıl da sanatçılar sanatlarını sanal ortamda icraa eder iken, programlanmış birçok fiziksel olarak yapılacak etkinlik ne yazık ki pandemi engellerine takılmıştır. Evrensel bir dil ve birleştirici özelliğin unsurlarından biri olan sanat; resim, heykel, seramik, müzik, tiyatro, sinema, şiir, söyleşi, edebiyat, fotoğraf, dans gibi etkinliklerle uluslararası arenada kendini en iyi ifade etme biçimi ve ortak dilidir. Eğlenirken düşündüren, düşünürken eğiten ve hayatı daha yaşanır bir hale getiren sanat yaşamımızın temel taşlarından biridir. Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sanata ve sanatçıya en yüksek değer ve tam destek verilmelidir. Tüm Dünya sanatçılarının ve sanatseverlerin Dünya Sanat Günü kutlu olsun.”