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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline "İşaret Dili Eğitici Eğitimi" verilecek

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2021 yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İşaret Dili Eğitici Eğitimi” projesi destek almaya hak kazandı.

ADANA 12.10.2021, 09:39
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline "İşaret Dili Eğitici Eğitimi" verilecek

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2021 yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İşaret Dili Eğitici Eğitimi” projesi destek almaya hak kazandı.

Proje sözleşmesi ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger ve İl Müdürü Muzaffer Çintimar arasında imzalandı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı birimlerden hizmet ve eğitim alan işitme engelli vatandaşlarla doğru iletişim kurabilmek ve onlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla hazırlanan proje ile müdürlükte görev yapan personelin kurumsal kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, il işitme engelli gruplarla doğrudan iletişim kuran hedef grubuna yönelik toplamda 330 saat eğitim verilecek. Eğitim sonrasında katılımcılar MEB onaylı işitme engelli eğitici eğitimi sertifikası alacak. Bu sertifika ile Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan gençlere ve müdürlükteki diğer personele bu eğitimi verebilecekler.

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