banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Benzine beklenen zam geldi! İşte güncel fiyatlar...
Benzine beklenen zam geldi! İşte güncel fiyatlar...
Dolar, Euro ve altın tatil dinlemedi
Dolar, Euro ve altın tatil dinlemedi
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
İSPARK'a yüzde 25 zam geldi
İSPARK'a yüzde 25 zam geldi

Gençlik Turnuvası başladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Çukurova Press Gazetesi İmtiyaz Sahibi Engin Kanber önderliğinde düzenlenen ve yüzlerce sporcunun katıldığı turnuvanın açılışı yapıldı.

ADANA 19.05.2022, 11:48
Gençlik Turnuvası başladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Çukurova Press Gazetesi İmtiyaz Sahibi Engin Kanber önderliğinde düzenlenen ve yüzlerce sporcunun katıldığı turnuvanın açılışı yapıldı.

Başlama vuruşunun Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar tarafından yapıldığı turnuvada katılımcı olan takımlara kupaları Vali Süleyman Elban ve protokol tarafından verildi.

Turnuva Tertip Komitesi Başkanı Nevzat Karabulut yaptığı açıklamada, "Bu zorlu süreçlerde bazı eksiklikleri tespit ettiğini ifade ederek, değişimlerin olması gerektiğine inanıyorum. Şimdi burada bir kapalı spor salonu var ve artık burada Türkiye Şampiyonası yapılıyor. Önerimizi ve projemizi destekleyerek bu alanı gençlerin hizmetine açan başta sayın valimiz İlhan Atış olmak üzere tüm bürokratlara teşekkür ederim" dedi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ise, "Atatürk, dünyada bir ilke imza atmıştır. Sizlerin hem bedenen, hem de donanımlı olarak yetişmeniz bizlerin arzu etiği şeydir. Bugün, arzu ettiğimiz olan sporla iç içe olduğunuzu görmek övünç ve kıvanç kaynağı olmuştur. Bu vesile ile 19 Mayıs, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ederi" diye konuştu.

Sporcu gençlerin Adana Valisi Dr. Süleyman Elban’ı çiçeklerle karşıladığı turnuvanın açılış töreninde katılım gösteren tüm takımlar adına kaptanlarına kupaları verildi. Daha sonra, Adaspor ve Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımları özel bir karşılaşma yaparak izleyenlere heyecanlı bir maç izletti. Turnuvada, Çukurova Press Havuzlubahçespor, Dağlıoğluspor, Akkapıspor, Adaspor, Yenibeygücüspor ve Beyspor oyuncuları ter dökecek.

Açılış törenine Adana Valisi Dr Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, ASKF Başkanı Dr. Ahmet Bozan, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Mustafa Boz, spor paydaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
17°
parçalı az bulutlu