Gençler şefler Adana’da yarışacak

Uluslararası Adana Lezzet Festivali çerçevesinde, şehrin mutfak mirasını geleceğe taşıyacak şef ve şef adaylarını desteklemek amacıyla “Genç Şefler Yarışması” düzenlenecek.

Merkez Park Festival Alanı’nda yapılacak yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını 30 Eylül 2022 tarihine kadar, festivalin internet sitesinden yapabilecek.

Gastronomi dünyasının vazgeçilmez durağı haline gelen Adana, 7-8-9 Ekim tarihlerinde büyük lezzet buluşmasına hazırlanıyor. Lezzet tutkunlarına ev sahipliği yapacak, konferansları ve özel etkinlikleri ile Adana’nın mutfak mirasına katkı sağlayacak Adana Lezzet Festivali, “Genç Şefler Yarışması” ile de geleceğin şeflerine hünerlerini sergileme imkânı sunacak.

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali çerçevesinde organize edilen Genç Şefler Yarışması, 5 farklı kategoride gerçekleştirilecek: Genç Şefler Yarışması, Üniversiteli Genç Şefler Bireysel Yarışması, Üniversiteli Genç Şefler Ekip Yarışması, Liseli Genç Şefler Bireysel Yarışması ve Liseli Genç Şefler Ekip Yarışması.

Başvurular devam ediyor

Genç Şefler Yarışması’nda 18-30 yaş arası Genç şef ve 16-25 yaş arası şef adayı öğrenciler yarışacak. Genç şefler bireysel olarak, üniversite ve liselerde eğitim gören şef adayları bireysel ve 3 kişilik ekip yarışmalarına katılabilecek. Bireysel yarışmalar tek ana yemek, ekip yarışmaları başlangıç, ana yemek ve tatlı olacak şekilde hazırlanacak.

Merkez Park Festival Alanı’nda yapılacak Genç Şefler Yarışması’na katılmak isteyenler için 12 Eylül 2022’de başlayan başvurular 30 Eylül 2022 tarihinde son bulacak. Adaylar, "adanalezzetfestivali.com.tr" adresinden online başvuru yapabilecekler.

Yarışmaya katılım ise ücretsiz.