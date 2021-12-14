Gençler Misis’e hayran kaldı

Yüreğir Belediyesi, gençlerin kültürel birikimlerini ve okullar arası diyaloğu artırmak için gezi etkinliği düzenliyor. Geziye katılan öğrenciler ilçede bulunan tarihi yerleri gezerek öğreniyor.

Yüreğir Belediyesi, gençlerin arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken öğrenmelerini sağlamak ve kültürel birikimlerini artırmak adına sürdürdüğü çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği projeyle, ilçede eğitim gören gençler hem farklı okullardaki arkadaşlarıyla tanışma fırsatı buluyor hem de hep birlikte eğlenerek öğreniyor. Her hafta iki okula yönelik düzenlenen gezi programında öğrenciler, kitaplardaki tarihi yaşandığı yerleri gezerek öğreniyorlar.

Son olarak Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi ve Doğankent Anadolu Lisesi öğrencilerini bir araya getiren Yüreğir Belediyesi, Misis Antik Kenti’ne gezi düzenledi. Tarihi milattan öncesine dayanan, üzerinde antik çağdan itibaren sayısız medeniyetlerin kurulduğu, krallıkların, derebeyliklerin, padişahlıkların hüküm sürdüğü, 7 bin yıldır yaşamın kesintisiz devam ettiği ‘Ölümsüzlük Şehri Misis’i gezen öğrenciler, dokuz gözlü taş köprü, akropol, su kemerleri, hamam kalıntıları ve kervansarayda tarihin izlerini sürdü.

Okullar arası diyaloğu güçlendirmek ve gençlerin kültürel birikimlerini artırmak adına düzenlenen gezilerin devam edeceğini dile getiren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, gençlerin bu tarz kültürel faaliyetlerle entelektüel bir bakış açısına sahip olduklarını ve bu sayede daha duyarlı, kültürel yönü güçlü nesiller oluştuğunu ifade etti.