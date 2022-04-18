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Gençler kırsalda desteklenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından desteklenen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında genç girişimcilere ulaşılarak üretime katılımlarını sağlamak amacıyla Genç Girişimciler Eğiticilerin Eğitimi programı Adana’da yapılıyor. Eğitim programı sonrasında genç girişimcilerin eğitilerek projeye dahil olmaları hedefleniyor.

ADANA 18.04.2022, 14:21
Gençler kırsalda desteklenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından desteklenen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında genç girişimcilere ulaşılarak üretime katılımlarını sağlamak amacıyla Genç Girişimciler Eğiticilerin Eğitimi programı Adana’da yapılıyor. Eğitim programı sonrasında genç girişimcilerin eğitilerek projeye dahil olmaları hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve halen 6 ilde devam eden Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’nde kırsal göçün önlenmesi ve gençler için sosyal ve ekonomik yönden cazip imkanlar yaratması açısından önemli fırsatlar sunuluyor. Projenin uygulandığı Kastamonu, Sinop, Bartın, Adana, Mersin ve Osmaniye illerindeki proje yürütücüsü teknik personellere sahadaki gençleri projeye dahil edebilmeleri için eğitim verilmeye başlandı.

Adana’da 5 gün devam edecek eğitimin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüd ve Proje Daire Başkanlığı Koordinatörü Nejla Furtana, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesinin uygulandığı alanlardan göçün, özellikle gençlerin göç etmesinin önemli bir sorun olduğunu belirterek gençlerin bir kısmının bu alanlarda kalarak belirli bir sosyal ve ekonomik aktiviteyi devam ettirmelerinin projenin temel hedefi olduğunu vurguladı. Furtana, “Gençlerin göçünün önlenmesi veya göç edenlerin tekrar dönmelerini sağlamanın çok kolay olmadığı ortadadır. Son yıllarda yaşanan pandemi, doğal hayatı tercih, büyükşehirlerde yaşam koşullarının ağır olması, ekonomik sıkıntılar geri göçe sebep olacak faktörlerdir” dedi. Furtana, tarımda hali hazırda çalışan, tarım dışında farklı bir işte asgari ücretle çalışan ya da hiç işi olmayan gençlerin proje kapsamında eğitim verilerek destekleneceğini ve projelerine de yüzde 70 ayni veya nakdi destek sağlanacağını sözlerine ekledi.

Toplumsal Cinsiyet ve Hedefleme Uzmanı Meltem Kılıç ise yetişkin eğitiminde motivasyon ve isteğin önemli olduğunu ifade ederek yetişkin eğitiminde zorlama olduğunda istenilen verimin alınamadığını vurguladı.

Kastamonu, Sinop, Bartın, Adana, Mersin ve Osmaniye illerinden 40 kadar teknik personelin katıldığı eğitimlerde İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Erhan Baysan ve Tarım Uzmanı Ender Yeşil tarafından katılımcılara pazar analizi, proje hazırlama, pazarlama planı, stratejik planlama, finansal okuryazarlık konularında eğitim verilecek. Eğitim alan teknik personeller daha sonra kırsal kesimdeki gençlerle biraraya gelerek yaşadıkları yerde kendilerine sosyal ve ekonomik katkı koyabilecek proje fikirlerini toplayarak hayata geçirmelerini sağlayacak.

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