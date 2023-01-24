Gedikli Göleti 1610 dekar arazinin su ihtiyacını karşılayacak

Adana’nın Feke ilçesinde tamamlandığında 1610 dekar tarımsal arazinin sulama suyu ihtiyacını karşılayacak olacak Gedikli Göleti’nde çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 53 metre gövde yüksekliği ve 194 metre kret uzunluğuna sahip olacak gölette, gövde sıyırma ve cut-off kazıları proje temsili kotlarına kadar yapıldı. Ulaşım yolu ve sıyırma kazıları devam ediyor. 2023 yılı sonuna kadar dipsavak betanorme işleri ve mekanik işleri ile dolusavak betonarme işleri yapılacak olan gölette fiziki yüzde 5 gerçekleşme sağlandı.