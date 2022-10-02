Gecenin geliri kadın spor kulüplerine bağışlandı

Adana’da yayınlanan bir dergi, 2. yaşını kutladığı "Kadınlar sahada, destek pembe halıda" temalı geceden elde ettiği geliri kentte faaliyet gösteren kadın spor kulüplerine bağışladı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, gecede yaptığı konuşmada, “Sizleri Yüreğir’de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Özellikle, babalar ve kızları arasındaki ilişkinin önemine burada vurgu yapmak isterim. Benim de kızlarım var. Kız çocuklarımızın ailelerinden alacakları sevgi ve terbiyenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz” dedi.

Projeyi hayata geçirmekle ‘Aslanları uyandırmayı’ başardıklarının ifade eden Business Life Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kerem Demiral’da, Adana’da faaliyet gösteren 10 kadın spor kulübüne maddi destek verebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gecenin geliri, Adana Voleybol Spor Kulübü, Şimşekler Voleybol Kulübü, Çukurova Efes Spor Kulübü, Seyhan Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Seyhan Belediyespor Kadın Atletizm Takımı, Adanagücü Kadın Futbol Takımı, Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, Adasokağı Spor Kulübü, Akdeniz Demirspor Kadın Futbol Kulübü ve 5 Ocak Demirspor Kadın Futbol Kulübüne bağışlandı.