Final’den Milli Eğitim’e 100 bin maske ve 1000 litre dezenfektan bağışı

Final Eğitim Kurumları, Adana’daki okullarda kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 100 bin maske, 1000 litre dezenfektan, 200 adet dezenfektan aparatı bağışladı.

Ülkemizde korona virüsle mücadele hız kesmeden sürüyor. Okullarda yüz yüze eğitimin başlanacağı 21 Eylül tarihine kadar okullarda hazırlıklar sürerken Final Eğitim Kurumları’ndan Adana’daki okullara anlamlı bir bağış yapıldı.

Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne okullarda kullanılmak üzere 100 bin maske, 1000 litre dezenfektan, 200 adet dezenfektan aparatı bağışladı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da Final Eğitim Kurumları’na katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Eğitim hepimizin olmazsa olmazı. Okullarımızın yüz yüze eğitime başlaması noktasında bütün çalışmalarımız sürüyor. Kamuoyunun desteklerini ve katkılarını beklemekteyiz. İnşallah okullarımızı sağlıklı bir şekilde hep birlikte açacağız” diye konuştu.

Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem ise kendi okulların da bütün gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, “Eğitim hepimizin kutsalı. Biz kendi okullarımızda bütün gerekli tedbirleri, önlemleri aldık. İlimizde bulunan diğer okullarda da kullanılsın diye bugün bu bağışı yapıyoruz. Yüz yüze eğitimin bir an önce başlamasını istiyoruz. Bütün çabamız bunun için” ifadelerini kullandı.