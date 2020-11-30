banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
Muhittin Böcek'ten iyi haber
Muhittin Böcek'ten iyi haber

Feke’de yaşlılara sahip çıkılıyor

Adana’nın Feke İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı tarafından Şubat ayında uygulamaya konulan “Devletimiz Çınarlarının Yanında” projesi kapsamında yaşlılara sahip çıkılıyor.

ADANA 30.11.2020, 15:21
7
Feke’de yaşlılara sahip çıkılıyor
banner422

Adana’nın Feke İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı tarafından Şubat ayında uygulamaya konulan “Devletimiz Çınarlarının Yanında” projesi kapsamında yaşlılara sahip çıkılıyor.

Feke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından Feke ilçesinde uygulamaya başlanan “Devletimiz Çınarlarının Yanında” projesi ile yaşlılara vefa borcu bir nebze de olsa yerine getirilmeye çalışılıyor. Sosyal ve ekonomik güvencesi olmayan, gerek hastalık gerekse imkansızlık sebebiyle sosyal ve ekonomik açıdan yoksulluk içinde yaşamını sürdüren huzurevi ve bakım merkezlerine gitmek istemeyen 60 yaş üzeri yaşlıların kendi imkanlarıyla karşılamakta güçlük çektikleri konularda yaşam ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla sağlık bakım hizmetleri vermeye devam ediliyor.

Yaşlı vatandaşlar kendilerinin sağlık ve bakım hizmetlerini yapan bütün görevlilere, Kaymakamlığa ve tüm yetkililere teşekkür ettiler.
Yorumlar (0)
banner388
11°
parçalı bulutlu