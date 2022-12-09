Feke’de sedir tohumları toprakla buluştu

Adana’nın Feke ilçesinde rehabilitasyon programında olan sahalarda sedir tohumları toprakla buluşturuldu.

Orman Bölge Müdürlüğü, Feke Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Feke ilçesinde rehabilitasyon programında olan sahalarda, sedir ormanlarının oluşması amacıyla "Geleceğe Nefes" sloganıyla "Karpelli Sedir Tohum Ekimi" gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Feke Kaymakamı Koray Yanıktepe "Buralar hepinizin bildiği gibi sedirin yurdu. Tesis edeceğimiz bu ormanları yörede yaşayan insanlarla birlikte koruyarak geleceğe nefes yapmalıyız" dedi.

Serpilen karpelli sedir tohumlarının filizlenip gelişerek Adana’nın orman varlığına büyük katkı sağlayacağını belirten Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelen ,"Feke’de ki bu tohumlar da filizlenerek inşallah ağaca ve ormana dönüşecek, yapılan çalışmalarla birlikte Toroslar’ın yamaçlarını taş, kaya, yağmur çamur demeden yeşil görünümüne kavuşturacağız"dedi.

Programa Kaymakam Yanıktepe’nin yanı sıra, Feke Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Avan, Adana Orman Bölge Müdür Yardımcısı Zafer Kızıl, Ağaçlandırma Şube Müdürü İlhan Köse ve yöre sakinleri katıldı.