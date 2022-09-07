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Feke’de kenevir operasyonu
Adana’nın Feke ilçesinde bir bahçede 91 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
ADANA 07.09.2022, 16:14
Adana’nın Feke ilçesinde bir bahçede 91 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Feke Cumhuriyet savcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde Mansurlu Mahallesi’nde S.M. isimli şüphelinin bahçesinde arama yaptı. Dron destekli aramada 91 kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kenevirler imha edilmek üzere sökülürken, S.M. gözaltına alındı.
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