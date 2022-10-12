Feke’de bozuk yollar Yüreğir ve Aladağ belediyelerinin desteğiyle onarılıyor

Adana’nın Feke ilçesinde bozulan ana yolların onarım çalışması Yüreğir ve Aladağ belediyelerinin desteğiyle yapılıyor.

Feke’nin Belenköy, Yaylapınarı, Bağdatlı, Süphandere, Gürümze, Güzpınarı, Gedikli yolu ile Saimbeyli ilçesine bağlı Çorak, Kızılağaç, Çatak, Gökmenler köylerindeki bozuk yollar vatandaşlar, Aladağ ve Yüreğir belediyelerinden destek istedi.

Bölgedeki yolarda oluşan çukurlar için komşu ilçelerden 6 tır, 5 kamyon asfalt desteği alan Fekeli vatandaşlar gelen asfaltı ekipler ile birlikte çukurlara serdiler.

AK Parti Feke İlçe Başkanı İbrahim Gün, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ve Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir’e destekleri için teşekkür etti.