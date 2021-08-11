Evliliğin ilk yılına dikkat

Psikolog Hande Nacar Baş, evliliğin ilk yıllarda yaşanan çatışmalardan en az zararla çıkmak, saygıyı ve sevgiyi kaybetmeden sorunları çözmek için çabalamanın sağlıklı evliliğe giden yolu döşeyen taşları oluşturduğunu söyledi.

Acıbadem Adana Hastanesi’nden Psikolog Hande Nacar Baş, çiftlere mutlu evlilik konusunda önerilerde bulunurken birlikte geçirecekleri ilk yıla dikkat çekti.

Psikolog Hande Nacar Baş, masallardaki, filmlerdeki gibi uzun, mutlu ve mükemmel bir evlilik hayalinin gerçekçi olmayan beklentiler oluşturduğuna dikkat çekerek “Evliliğin temellerinin atıldığı ilk yıllar, ilişkinin nasıl şekilleneceğini belirliyor. Kendine zaman ayıran, birlikte hobi edinen, eşiyle birlikte vakit geçirmek için fırsat oluşturan ve fiziksel temasa önem veren çiftlerin evliliği daha uzun sürüyor” diye konuştu.

Baş, evliliğin ilk döneminde çiftler, kendi ailelerinin evliliklerinde gördükleriyle, çevrelerinde şahit olduklarıyla, okudukları kitaplar ve izledikleri filmlerle hayallerinde bir evlilik hayatı beklentisine girdiğini kaydederek, “Ancak evliliğin mutlu son olduğu ve ardından sonsuza kadar mutlu yaşanacağına dair gerçekçi olmayan beklentiler evliliklere büyük zararlar verebiliyor” dedi.

Sansürsüz tanıma döneminin zararı

Evliliğin ilk yıllarının, çiftlerin birbirini “sansürsüz tanıma” dönemi olduğunu anlatan Hande Nacar Baş, sözlerine şu uyarıyla devam etti:

“İki kişinin birbirini çok daha yakından ve çekincesiz ortaya koyduğu bu ilk yıllar sorunları da beraberinde getirebiliyor. Sonsuz mutluluk hayali ile başlayan evlilik tam da bu sebepten kısa zamanda çatışma dolu bir sürece dönüşebilir. Çiftler, hayallerindeki evlilikten uzaklaştıkça hayal kırıklığı yaşamaya başlar. Umdukları evliliği gerçekleştiremediklerini düşünürler. Buna karşın evlilik bu çatışmalı süreçlerle güçlenir, mükemmelleşir. Tabii ki bu çatışmalarda, gelecek yılların şekillendiği unutulmamalıdır.”

Sevgi ve saygıyı kaybetmeyin

Baş, ilk yıllarda yaşanan çatışmalardan en az zararla çıkmak, saygıyı ve sevgiyi kaybetmeden sorunları çözmek için çabalamak, sağlıklı evliliğe giden yolu döşeyen taşları oluşturduğunu ifade etti.

Bu dönemde yaşanan sorunları ailelerle ilgili sorunlar, maddi konular, cinsel problemler, rutinleşme, karşıdaki kişiyi kendi isteklerine göre değiştirmeye çalışma ve çatışmalarda yaşanan iletişim hataları olarak gruplayan Hande Nacar Baş, yaşanan problemlerin en aza indirilmesi için çiftlerin biz olma bilincine sahip olması gerektiğini vurguladı.

Evlenmeden önceki gibi eşlerin ilişkilerine yatırım yapmaya devam etmeleri gerektiğini belirten Baş, “Baş başa zaman geçirmek, bu geçirilen zamanlarda birbirlerini tanımak için çaba sarf etmek, birbirlerinin acılarına saygı duymak, başarılarında taktir etmek ve birbirleri ile flört etmekten vazgeçmemek, ilişkilerinin ‘biz’ ayağını güçlendiriyor. Rutinleşmemek adına beraber bir hobi edinmekte çiftlerin evlilik kalitesini artırıyor” dedi.

Fiziksel temas önemli

Birbirleri ile daha sık fiziksel temas kuran çiftlerin de daha mutlu olduğu düşünüldüğünü belirten Psikolog Baş, “Eşine dokunmaktan keyif alan, elini tutan, sarılan, daha sık cinsel ilişki yaşayan çiftlerin evliliklerinde kendilerini daha iyi hissedebiliyor. Cinsel ilişkiye yeterli önemi vermeyen çiftler ise birbirlerinden uzaklaşıyor ve bu durum evliliklerinde aidiyet duygusunun azalmasına sebep oluyorlar” diye konuştu.

Mutlu çiftlerle daha çok görüşün

Çiftlerin mutlu çiftlerle arkadaşlık kurmasının da ilişkilerini güçlendirmelerine katkı sağladığını kaydeden Baş, şunları söyledi:

“Kendi özel alanları olan, partneri olmadan sosyalleşen, hobi edinen, kendinden vazgeçmeyen çiftler de ilişkilerini daha sağlıklı sürdürüyor. Evliliğin uzun bir yolculuk olduğunu unutmayan ve zaman zaman virajlı yollardan geçmek gerekebileceğini bilen çiftler, karşılaşılan virajlı yollarda evliliğin ilerleyen yıllarını etkileyen hatalar yapmamak, çatışma esnasında partnerin kalbini kırmak maksatlı büyük laflar etmemek, eleştirmemek ve saygıyı kaybetmemek adına daha dikkatli oluyor. Çatışmalarını çözebilen, birbirleri ile kaliteli zaman geçiren, flört eden, emek harcamaktan vazgeçmeyen, maddi ve cinsel birliğe sahip ve bireysel alanları olan çiftler ilişkilerini daha sağlıklı yürütüyorlar.”