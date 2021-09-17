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Evden 9 kamyon çöp çıkarıldı

Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri İstiklal Mahallesi’nde bir kadının yaşadığı evden 9 kamyon dolusu çöp çıkarıp, evin temizliğini ve dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi.

ADANA 17.09.2021, 09:31
Evden 9 kamyon çöp çıkarıldı

Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri İstiklal Mahallesi’nde bir kadının yaşadığı evden 9 kamyon dolusu çöp çıkarıp, evin temizliğini ve dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi.

Seyhan Belediyesi’ne çöp evin temizlenmesi konusunda yapılan resmi başvurunun ardından Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi Muhtarı Aydoğan Kerse ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde belirtilen adrese gitti.

Çöp evde sağlıksız koşullarda 5 çocuğu olmasına karşın tek başına yaşadığı öğrenilen kadının rızası alındıktan sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evin içindeki çöpleri temizledi.

Evden çıkarılan tonlarca çöp iş makineleriyle kamyonlara yüklendi. 9 kamyon dolusu çöpün çıkarıldığı ev daha sonra dezenfekte edildi.

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