Eşinin zina kanıtını mahkeme kabul etmedi

Adana’da bir kadın, eşine boşanma davası açtıktan sonra mahkemeden özel izin alarak dedektif gibi iz sürüp eşinin kendisini aldattığını, evliyken çocukluk aşkıyla nişanlandığını tespit etti. Otel kayıtlarını ve delilleri mahkemeye sunup zina davası açan genç kadının belgelerini hakim, ’boşanma davası açıldıktan sonra isteyen, istediği kişiyle kalır’ gerekçesiyle kabul etmedi. Genç kadın ve avukatı şimdi bir üst mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.

Kayseri’de infaz koruma memuru olarak çalışan Elif Nur K. (32), 2013 yılında Adana’da avukatlık yapan İ.K. (35) ile evlenip Adana’ya yerleşti. Çiftin bu evlilikten 1 kızları dünyaya geldi. Ancak Elif Nur K.’nin çocuğu olduktan sonra Kayseri’ye tekrardan ataması çıktı ve genç kadın 9 aylık kızıyla 300 kilometre uzaktaki ailesinin yanına yerleşti. İ.K. ise siyasi kariyeri için Adana’da kaldı. İddiaya göre, bu süre zarfında İ.K., ailesine ilgisiz kaldı ve eşiyle kızını ayda bir ziyaret etti.

"Sahte sosyal medya hesabından aldığım mesajla aldatıldığımı öğrendim"

Elif Nur K. ise, evliliğini kurtarmak için tayinini Adana’ya aldırdığını ancak İ.K.’nin eve alkollü gelip kendilerini ihmal ettiğini öne sürdü. Çabaları sonuçsuz kalan genç kadın, Mart 2019’da Kayseri’ye dönüp Adana 6.Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtığını söyledi. Elif Nur K., Nisan 2021’de sahte bir sosyal medya hesabından aldığı mesajla aldatıldığını öğrendiğini, mahkemeden aldığı izinle eşinin harcamalarını ve konakladığı otelleri araştırdığını söyledi. Genç kadın, eşinin kendisini çocukluk aşkı G.K.’yle aldattığını, daha boşanmadan nişanlandıklarını öğrendiğini ifade etti. Delilleri Adana 6. Aile Mahkemesi’ne sunan Elif Nur K., eşi hakkında zina suçlamasında bulundu. Çifti boşayan hakim, çocuğun velayetini anneye verdi ancak zina davasını reddetti.

“Beni aldattığı kadının boşanma avukatlığını yapmış”

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Elif Nur K., “Aldatıldığımdan şüpheleniyordum. Telefonunu yanından ayırmıyordu. Sosyal medyadan gelen mesaj yıkım oldu. Eşimle gitmek isteyip de gidemediğimiz otellerin adları yazıyordu o mesajda. Avukat kocam, beni aldattığı G.K.’nin boşanma davasına da bakmış. Kadının halinden kadın anlar diyordum ama hakime hanım belge ve kanıtlara rağmen zina suçlamasını kabul etmedi” dedi.

“Türk ahlak yapısına ters bir karar”

Elif Nur K.’nin avukatı Nazan Akça Subaşı ise boşanma gerçekleşmeden zina yapmanın aile temellerini sarstığını belirterek, “Evlilik birliği devam ederken bizim müvekkilimiz eşinin bir başkasıyla birlikte olduğunu öğreniyor ve biz de bunun üzerine boşanma davası devam ederken ek bir dava açtık. Sadece zina sebebine dayandırdığımız ek bir dava açtık. Çünkü elimizde birden fazla otel kaydı, aynı odada kaldıklarına dair otel kayıtlarımız vardı. Sonra bu iddiamız emniyetten gelen kayıtlarda da ispatlandı. Ancak mahkeme davayı ’boşanma davası açıldıktan sonra isteyen, istediği kişiyle kalır’ diyerek reddetti. Bu Türk adetlerine, Türk geleneklerine, Türk ahlak yapısına ters bir karar. Taraflar arasındaki boşanma davası kesinleşene kadar sadakat yükümlülüğü devam ediyor” diye konuştu.

“Bu kararın mantıklı hiçbir açıklaması yok”

Bu kararın ucunun çok açık olduğunu vurgulayan Subaşı, “Bu karar üzerine o zaman eşini aldatmak isteyen kişiler gidip usulen boşanma davası açarlar ve ondan sonra istedikleri kişiyle zina yaparlar. Bu nesep karışıklığına yol açar. Bu kararın mantıklı hiçbir açıklaması yok. Hakimler takdir yetkisini kullanabilirler ancak kanunda açık hüküm varken kimse takdir yetkisi kullanamaz” ifadelerini kullandı.