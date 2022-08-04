Erdem: "Kardeşliğimizi, birliğimizi kimse bozamayacak"

Ceyhan Belediyesi, Ceyhan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı işbirliğiyle, Muharrem Ayı nedeniyle oruç açma programı düzenledi.

Ceyhan Cem Evi’nde yas-ı matem oruç açma lokmasında Ceyhan’da ve tüm Türkiye’de birliğin, bütünlüğün ve paylaşmanın önemine işaret edildi. Etkinlikte konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ankara’daki Cem Evleri’ne yapılan saldırıları kınadı.

Sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın, kötülüğe karşı iyiliğin, savaşa karşı barışın simgesi Muharrem ayında tüm canlarla bir arada olmanın, lokmayı paylaşmanın onurunu yaşadığını ifade eden Başkan Erdem, "Bu birlikteliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya yeltenenler, nifak tohumu ekmeye çalışanlar bilmelidir ki; tarih boyunca kültürlere, medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim Anadolu toprakları ve kadirşinas, vefalı, bilinçli insanlarımız kötü niyetlilerin oyununu bozacaktır. Geçmişte de bozmuştur şimdi de bozacaktır" dedi.

Ceyhan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Bahadır Odabaşı ise katılımcılara teşekkür etti. Ankara’daki saldırıları kınayan Odabaşı, saldırıların, provokasyonların kendilerini yıldırmayacağını söyledi. Konuşmaların ardından Binali Dede lokma duasını etti. Katılımcılar, Zakir Ozan Özgür’ün deyişleri eşliğinde Ceyhan Belediyesi Kadın Eli Birimi’nin dağıttığı lokmaları yedi, dualar etti.

Etkinliğe Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Adana Milletvekili Ahmet Zembilci, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Alper Tunga Berberoğlu’da katıldı.