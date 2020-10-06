Erdem: "Çocuklarımıza derman olacağız"
BAŞKAN HÜLYA ERDEM'İN MAHALLE GEZİLERİ SIRASINDA KARŞISINA ÇIKAN VE TABLETİ OLMADIĞI İÇİN EĞİTİM GÖREMEDİĞİNİ DİLE GETİREN 6. SINIF ÖĞRENCİSİ SEDAT KAAN DAYANAN'IN TALEBİ ÜZERİNE KAMPANYA BAŞLATAN CEYHAN BELEDİYESİ, İLK TABLETİNİ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİ SEDAT KAAN'A VERDİ.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, bilgisayar ve tableti olmadığı için mağdur olan öğrenciye tablet hediye ederek kampanya başlattı.
Başkan Hülya Erdem’in mahalle gezileri sırasında karşısına çıkan ve tableti olmadığı için eğitim göremediğini dile getiren 6. sınıf öğrencisi Sedat Kaan Dayanan’ın talebi üzerine kampanya başlatan Ceyhan Belediyesi, ilk tabletini ihtiyaç sahibi öğrenci Sedat Kaan’a verdi. Ülkemizde uzaktan eğitim döneminin yaşandığı günlerde ihtiyaç sahibi öğrencilerin mağduriyetini gidermek için başlatılan kampanyada, hayırsever vatandaşlardan toplanacak bilgisayar ve tabletler, mağdur olan ve tablet alma gücü olmayan öğrencilere dağıtılacak.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Bana gelerek ’Başkan anne benim tabletim olmadığı için eğitim göremiyorum’ diyen evladımız yüreğimi sızlattı. Ailesinin nezdinde çocuğumuza tabletini hediye ettim. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim gururumuz, eğitim almalarında ve kendilerini geliştirebilmeleri açısından teknolojik gelişmelerden faydalanmaları lazım. Covid-19 ile mücadele ettiğimiz pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize eğitim alabilmeleri için bilgisayar ve tablet sağlanması ile çok önemli bir hayır işine vesile olmaktan, iş adamlarımız ve hayırseverler ile yardıma muhtaç aileler arasında hayır köprüsü kurmaktan gurur duyuyoruz. İnşallah bu güzel kampanya ile ’Çocuklarımıza da derman’ olacağız" dedi.
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