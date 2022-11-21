Erdem: "Ceyhan’ı daha üst noktalara taşıyacağız"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan’da temeli atılan petrokimya tesisleri ve hizmet vermeye başlayan organize sanayi bölgesiyle işsizliğin bir nebze olsun azalacağını kaydetti.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, bir televizyon programının konuğu olarak Ceyhan’daki çekimlerine katıldı.

Geçmişten bugüne Ceyhan’ın kültür-sanat, edebiyat dünyasına sunduğu katkılar, yetiştirdiği sanatçılar, tarım ve sanayiye dair tüm kazanımların tanıtıldığı programda Ceyhanlı kadınların hazırladığı sıkma ve börekler de programa renk kattı.

Programda turizme kazandırılacak, 17. Yüzyılda Evliya Çelebi’nin "Şahmeran" ismini verdiği Ceyhan Yılankale, Ceyhan Nehri kıyısında şifa dağıtan Lokman Hekim, 13. yüzyılda yaşamış Hitit Hükümdarı III. Hattuşili’nin eşi ve Hitit İmparatorluğu’nun kraliçesi Puduhepa’nın da yaşadığı Sirkeli Höyük, Roma döneminde Kilikya olarak bilinen bölgede yer alan Tatarlı Höyük tanıtıldı. Programda konuşan Başkan Erdem, “Özümüzle, sözümüzle, türkülerimizle, halayımızla, doğusuyla, batısıyla, Çukurovalı yüreklerimizle seviyoruz güzel memleketimiz” dedi.

Ceyhan’da temeli atılan petrokimya tesisleri ve hizmet vermeye başlayan organize sanayi bölgesiyle işsizliğin bir nebze olsun azalacağını kaydeden Başkan Hülya Erdem, “Ceyhan’ı daha üst noktalara taşımak için sosyal belediyeciliği aksatmadan sürdüreceğiz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’la birlikte daha güzel işlere imza atacağız” dedi.

Ceyhan’daki tüm insanları iyi ve kötü günlerinde yalnız bırakmamaya özen gösterdiğini kaydeden Başkan Erdem, ilçede kültür-sanat programlarına özel önem verdiklerini vurguladı.