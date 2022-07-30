Emre Kaya, yine sanatını konuşturdu

Usta Şarkılar projesinin ardından başlattığı konserler serisini sürdüren ünlü popçu, yeni arabeskçi Emre Kaya, İstanbul’da yine fırtına gibi esti.

Sahnede sesiyle, performansı ve birbirinden güzel eserleriyle sanatını konuşturan Emre Kaya, sadece halk konserlerinin yıldızı olmakla kalmıyor, biletli konserlerde de yok satanlar arasında yer alıyor.

İstanbul’da sevenleriyle buluşan Emre Kaya, dinleyenlerin yoğun tezahüratlarıyla çıktığı sahnede hem coştu hem de coşturdu. Duygusal eserlerle herkesi alıp götüren, hareketli parçalarla eğlenceye pik yaptıran Emre Kaya, sevenlerinin yoğun ilgisine teşekkür etti.

Bestelendikleri döneme adeta damgasını vuran arabesk eserleri seslendirirken, güçlü sesini kendine has yorumuyla taçlandıran Emre Kaya, gençleri de adeta arabesk kolik yaptı. Gençlerin genelde pop dinlemeye alışık oldukları Emre Kaya, arabesk eserlerle de onların gönüllerindeki yerini adeta perçinlemeyi başardı.

Ünlü popçu ve yeni nesil arabesk eserlerin güçlü temsilcisi Emre Kaya, sevenlerine sosyal medya hesabından gönderdiği mesajda “Usta Şarkılar proje albümüme göstermiş olduğunuz ilgi ve biletli konser serilerimde beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. 29 Temmuz günü Atakent sahnesinde görüşmek üzere” ifadelerine yer verdi.

Ünlü sanatçı, 29 Temmuz’da Atakent, 30 Temmuz’da Yalova Festivali, 3 Ağustos’ta Kocaeli, 6 Ağustos’ta Kartal ve 11 Eylül’de Manisa Sarıgöl Festivalinde sevenleriyle buluşacak.