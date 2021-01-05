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Emre Gönlüşen’in adı Yüreğir’de yaşayacak
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, geçen yıl hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen’in adının ilçede yapımı devam eden spor tesislerinden birine verileceğini açıkladı.
ADANA 05.01.2021, 11:50
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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, geçen yıl hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen’in adının ilçede yapımı devam eden spor tesislerinden birine verileceğini açıkladı.
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin geleneksel Basın Özendirme Yarışması’nda bu yıl Emre Gönlüşen Özel Ödülü gazeteci Serkan Şenyürek’e verildi.
Cemiyet Başkanı Cafer Esendemir’in de katıldığı törende ödülünü Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in elinden alan Şenyürek, “Hayatım boyunca aldığım en anlamlı ödül oldu. Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Serkan Şenyürek’i tebrik eden Başkan Kocaispir, Emre Gönlüşen isminin Yüreğir’de çalışmaları devam eden 10 spor tesisinden birine verilerek yaşatılacağını açıkladı.22 Ekim 1978’de Adana’da dünyaya gelen ve kariyerinde kurgu, montaj, haber spikerliği, komedi gibi çeşitli programlara imza atan, yaptığı spor programları ile Adana’yı başarıyla temsil eden Emre Gönlüşen, geçtiğimiz yıl yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu.
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