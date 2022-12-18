Emektarlara plaket gençlere baret

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesince, meslekte 60, 50, 40 ve 25 yılı dolduran inşaat mühendislerine plaket ve onur belgeleri, üniversiteye bu yıl başlayan öğrencilere ilk baretleri takdim edildi.

İMO Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, 75. Yıl Sanat Galerisinde yapılan etkinlikte, mesleğin emektarlarıyla, gençleri buluşturmanın kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından meslekte 60, 50, 40 ve 25 yılını dolduran İMO Adana Şubesi üyesi inşaat mühendislerine plaket ve onur belgelerinin, gençlere ilk baretlerinin takdim törenine geçildi.

Mesleğin duayenlerine plaket ve onur belgeleri İMO Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Özden Güngör, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Abdullah Bakır, İMO Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Nebil Yengüner, Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Leyla Tan, İMO Adana Temsilcilik Kurulu Kuruluş Başkanı Burhan Civan, Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar, Adana Müteahhitler Birliği Başkanı Haydar Çakıroğlu, İMO Adana Şube Geçmiş Dönem Başkanı Zekeriya Turanbayburt, TMMOB Adana İKK Sekreteri ve İMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uncu, İMO Danışma Kurulu Üyesi Hıdır Çak, Adana Şube Üyeleri Selman Serttepe ve Mustafa Çampınarı, İMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Mazlum Sevincek, Sedat Yıldırım, Ahmet Berdan Dinçyürek, Onur Batmaz ve Hava Basit tarafından takdim edildi.

Mesleğin emektarları da gençlere ilk baretlerini takdim etti.