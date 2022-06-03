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Elif Su’yu 1 dakikalık saygı duruşuyla andılar
Pozantı Belediye Meclisi, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın vefat eden kızı Elif Su’yu 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak andı.
ADANA 03.06.2022, 12:41
Pozantı Belediye Meclisi, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın vefat eden kızı Elif Su’yu 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak andı.
Haziran ayı olağan toplantısı öncesi Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın kızı 11 yaşındaki Elif Su’nun hastalık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini belirten Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, üzüntüsünü ifade edip duygularını meclis üyeleriyle paylaştı.
Daha sonra Başkan Çay’ın ricasıyla, saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi, Başkan Uludağ’ın acısı paylaşıldı.