Elektrikli araç "Seyhan"a 3 ödül

Adana’nın Seyhan İlçe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü Yeşilyurt Bilgi Evi Elektromobil Takımı’nın tasarlayıp ürettiği elektrikli araç “Seyhan”, Teknofest Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında üç ödül kazandı.

TÜBİTAK tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Teknofest Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, ön elemeleri başarıyla geçen 40 takımın katılımıyla geçtiğimiz hafta sonunda Körfez Yarış pistinde gerçekleştirildi.

Yarışmada, Adana’dan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İlhan Atış Anadolu Lisesi, Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lises ile Sarıçam Spor Lisesinden 10 öğrenci ile 1 danışman öğretmenden oluşan Elektromobil Takımı birincilik için ter döktü.

Teknik donanımlarını ve tasarımlarını tamamen liseli gençlerin yaptığı elektrikli araçların birincilik mücadelesi verdiği yarışmada Elektromobil Takımının, Seyhan Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü Yeşilyurt Bilgievi’nde mekanik ve elektronik eğitimi aldıktan sonra üretip “Seyhan” adını verdiği elektrikli araç, ön elemeleri ve teknik kontrolleri başarıyla tamamladı.

Körfez Yarış Pistinde gerçekleştirilen ve 40 takımın katıldığı yarışmayı birincilikle tamamlayan “Seyhan”, ayrıca “Tanıtım ve Yaygınlaştırma” ödülü ile “İlk Yerlilik” ödülünü kazanarak yarışmayı 3 ödülle tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

“Elektromobil” takımına birincilik ödülünü 26 Eylül’de Atatürk Havaalanı’nda düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim edecek.

Yarışmadan üç ödül kazanarak Adana’ya dönen “Elektromobil” takımını kutlayan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Gençlerimize olan inancımız da güvenimiz de tam. Gençlerimizin fırsat verilirse her şeyi başarabileceğini kanıtlayan ‘Elektromobil’ takımımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimizin kendilerini daha da geliştirip, hem ülke ekonomisine hem de doğaya ve çevreye yararlı üretimler gerçekleştireceğine inanıyorum” dedi.