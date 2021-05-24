Elban: "Kuruluşlarımızı dijital dünyaya ayak uydurabilecek hale getirmeliyiz"

Adana Valisi Süleyman Elban, "Sanayide, teknolojide, tarımda ve birçok alanda dijital gelişmeleri yakından takip edip Adana’daki kuruluşlarımızı dijital dünyaya ayak uydurabilecek hale getirmemiz elzemdir" dedi.

Vali Elban, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, üniversite- sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Çukurova Üniversitesi bünyesinde yaptırılan Teknokent’i ziyaret etti.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ve Sanayi Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan’ın da eşlik ettiği ziyarette yetkililerden bilgiler alan Vali Elban, ekonomik gelişmenin sağlanmasında bilimsel çalışmaların büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Vali Elban, ‘dijital dünyanın’ gelişmesine ve büyüklüğüne de vurgu yaptı. Dijital dünyanın, dünya ekonomisinde yüzde 55 oranında azımsanmayacak bir etkiye sahip olduğunu ve bu oranın yakın bir gelecekte yüzde 60’ların üzerine çıkacağını belirten Vali Elban , “Sanayide, teknolojide, tarımda ve birçok alanda dijital gelişmeleri yakından takip edip Adana’daki kuruluşlarımızı dijital dünyaya ayak uydurabilecek hale getirmemiz çok elzemdir. Bütün kuruluşlarımızın zamana ayak uydurabilmesi gereklidir çünkü asıl hedefimiz gelişip daha teknolojik yatırımların olduğu bir şehir olmaktır” dedi.

Sunumlardan sonra Çukurova Teknokent Kuluçka Merkezi, Adana Girişimcilik Merkezi ve Atölyeler gezildi. Son olarak Kimya Vadisi gezisi gerçekleştirildi.